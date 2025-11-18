Ufficiale Playoff Mondiali, pericolo Svezia e Macedonia: le possibili avversarie dell'Italia

L’Italia si ritrova di nuovo a fare i conti con l’incubo playoff. Terminando il girone di qualificazione alle spalle della Norvegia, gli azzurri dovranno affrontare a marzo gli spareggi per provare a conquistare il pass per il Mondiale in programma in USA, Canada e Messico, cercando di evitare il terzo fallimento consecutivo. Il sorteggio è in programma questo giovedì, 20 novembre.

Le possibili avversarie nella semifinale dei playoff saranno alcune delle squadre che in passato hanno già complicato la vita all’Italia, come Svezia e Macedonia del Nord, oltre a Romania e Irlanda del Nord. Come funzionano i playoff europei: le 16 squadre coinvolte sono le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente. Verranno suddivise in quattro fasce:

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

Semifinali (otto partite):

1ª fascia vs 4ª fascia

2ª fascia vs 3ª fascia

Le vincenti si affronteranno in quattro finali, sempre in gara secca. Chi vincerà, giocherà il Mondiale.