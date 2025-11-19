Ranking FIFA, Italia a picco: addio prima fascia in caso di Mondiali

Battere la Norvegia sarebbe stato importante. Un successo contro gli scandinavi avrebbe però permesso all’Italia di difendere il nono posto nel ranking FIFA, posizione che ora perderà con l’aggiornamento ufficiale FIFA. La Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà così al dodicesimo posto, superata non solo dalla Germania, ma anche da Slovacchia, Croazia e Marocco: il peggior piazzamento dal 2020.

La conseguenza pratica riguarda i Mondiali del 2026: secondo quanto si prevede, Zurigo intende suddividere le squadre in fasce in base al ranking, come accadde nel 2022. Con tre slot della prima fascia già riservati a Stati Uniti, Canada e Messico in qualità di Paesi organizzatori, il nono posto avrebbe garantito all’Italia il titolo di testa di serie, influenzando gli accoppiamenti del sorteggio. Ad approfittarne sarà la Germania, qualificata direttamente. Non l’Italia, se riuscirà a superare le forche caudine dei playoff.