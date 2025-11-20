Play-off Mondiali, per l'Italia possibile sfida al Galles in finale: la stella è Johnson

Come possibile avversaria dell’Italia nell’eventuale finale dei play-off Mondiali 2026 c’è il Galles, chiamato prima a superare la Bosnia nella semifinale del proprio percorso. La nazionale britannica ha chiuso il Gruppo J alle spalle del Belgio, senza riuscire ad approfittare delle difficoltà iniziali dei Diavoli Rossi, poi decisivi negli scontri diretti.

Secondo Transfermarkt, il valore complessivo della rosa è di 180,18 milioni di euro. La stella è Brennan Johnson, fresco campione di Europa League con il Tottenham e match-winner nella finale contro il Manchester United: è lui il leader tecnico del reparto offensivo, supportato da elementi di qualità come Daniel James e Harry Wilson, senza dimenticare Ampadu, ex Venezia. Il principale talento emergente è Neco Williams, terzino del Nottingham Forest cresciuto nel Liverpool, capace di giocare su entrambe le fasce. Da monitorare anche Jordan James, centrocampista seguito in passato pure da club italiani. In panchina c’è Craig Bellamy: l’ex enfant prodige del calcio britannico, oggi tecnico in ascesa dopo le esperienze accanto a Kompany tra Anderlecht e Burnley, sogna di portare il suo paese sul palcoscenico mondiale.

La formazione tipo (4-1-4-1): Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu; D. James, Jones, J. James, Johnson; Wilson.