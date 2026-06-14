Olanda-Giappone, le formazioni: la scelta di Koeman su Lang
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone, match d'esordio ai Mondali per entrambe le nazionali. Ronald Koeman ha deciso di lasciare in panchina Noa Lang. Di seguito i due schieramenti
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Ronald Koeman. A disposizione: Flekken, Roefs, Hato, Geertruida, Wieffer, Aké, Til, De Roon, Kluivert, Q.Timber, Koopmeiners, Brobbey, Depay, Weghorst, Lang.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu. A disposizione: Osako, Hayakawa, Seko, Itakura, Suzuki, Sugawara, Tomiyasu, Nagatomo, Tanaka, Suzuki, Ito, Goto, Ogawa, Shiogai, Machino.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro