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Olanda-Giappone, le formazioni: la scelta di Koeman su Lang

Olanda-Giappone, le formazioni: la scelta di Koeman su LangTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:58Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Noa Lang, uno dei quattro giocatori del Napoli attualmente impegnati al Mondiale, parte dalla panchina in Olanda-Giappone.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone, match d'esordio ai Mondali per entrambe le nazionali. Ronald Koeman ha deciso di lasciare in panchina Noa Lang. Di seguito i due schieramenti

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Ronald Koeman. A disposizione: Flekken, Roefs, Hato, Geertruida, Wieffer, Aké, Til, De Roon, Kluivert, Q.Timber, Koopmeiners, Brobbey, Depay, Weghorst, Lang.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu. A disposizione: Osako, Hayakawa, Seko, Itakura, Suzuki, Sugawara, Tomiyasu, Nagatomo, Tanaka, Suzuki, Ito, Goto, Ogawa, Shiogai, Machino.