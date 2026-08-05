Ufficiale Gutierrez ceduto al Bayer Leverkusen: il comunicato della SSC Napoli

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Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Miguel Gutiérrez lascia il Napoli e si trasferisce a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. Il club azzurro ha salutato il terzino spagnolo con un comunicato, ripercorrendo la sua breve esperienza all'ombra del Vesuvio e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera in Bundesliga.

Addio Gutierrez, il comunicato del Napoli

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!

L'affare è stato annunciato su X anche dal club tedesco, che ha postato la foto della firma del contratto firmato dallo spagnolo.