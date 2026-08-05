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Formazioni Napoli-Osasuna: le scelte di Allegri, quante sorprese dall’inizio

Formazioni Napoli-Osasuna: le scelte di Allegri, quante sorprese dall’inizioTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Ufficiali le scelte di Max Allegri per la prima delle tre sfide internazionali del Napoli a Castel di Sangro. Alle ore 18,30 palla al centro per la partita amichevole contro l'Osasuna. Ecco la formazione scelta dall'allenatore azzurro con diverse novità e sorprese nell'undici iniziale: 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri. 

OSASUNA: Fernandez, Herrando, Moncayola, Munoz, Raul, Aimar, Garcia, Gomez, Bretones, Catena, Arguibide. A disp.: Herrera, fernandez, Benito. Kepa, Barja, Budimmir, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Bonel, Anai, Santos. All.: Ramis. 