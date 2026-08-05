Tuttonapoli Lukaku, la posizione del Napoli: alcuni giorni di permesso e poi si aggregherà

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"Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra"

Romelu Lukaku non raggiungerà i compagni nel ritiro del Napoli a Castel Di Sangro, dove era atteso nella giornata di oggi. L'attaccante belga, infatti, usufruirà di alcuni giorni di permesso prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Lukaku assente, la nota del Napoli

La decisione è stata presa di comune accordo con il club, che ha autorizzato il centravanti a posticipare il rientro. Questo è almeno quanto ha comunicato il Napoli: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra" si legge nel breve comunicato.