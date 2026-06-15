Avanti due volte e due volte ripresa: l'Olanda fa solo pari con il Giappone

vedi letture

2-2 tra Olanda e Giappone nella prima partita delle due Nazionali in questo Mondiale. Tutte le reti nella ripresa, con gli Orange due volte in vantaggio e i nipponici bravi a non mollare e a trovare il pari all'89'.

Il primo tempo.

Nei primi 45 minuti i ritmi sono si sono mai alzati del tutto e le occasioni non sono state molte. La più nitida è arrivata in apertura con Donyell Malen che dopo aver lavorato alla grande un pallone spalle alla porta è riuscito a trovare lo spazio per il tiro ma Suzuki non si è fatto trovare impreparato. Primi squilli del Giappone nel finale di frazione, con Verbruggen comunque non impegnato.

I gol tutti nella ripresa.

Nel secondo tempo le cose sono cambiate drasticamente, con ben tre gol nel giro di venti minuti. Prima il vantaggio di Van Dijk per gli Orange con un colpo di testa, poi il pareggio di Nakamura con un destro dal limite e infine, al 64', il mancino a giro di Summerville che ha battuto Suzuki per il gol che, complice anche il ritmo che si è abbassato, sembrava aver regalato la vittoria all'Olanda. Non era però dello stesso avviso Ogawa che all'89' ha trovato la rete del definitivo 2-2, poi assegnata a Kamada per una deviazione, con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto dalla destra. Un punto a testa dunque per Olanda e Giappone che hanno aperto il Gruppo F, in attesa della sfida tra Svezia e Tunisia.