Addio Gutierrez, Minervini: "Con quella cifra puoi prendere due Alisson, ma anche un Lucca..."

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La vera questione, che ci farà poi avere un giudizio su questa operazione, è capire come la cifra verrà reinvestita dal club.

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): " La cessione di Gutierrez va analizzata con molta attenzione. Adesso non si possono fare valutazioni complete, a quella cifra e per quanto visto lo scorso anno, una cessione per quella cifra ci può anche stare. La vera questione, che ci farà poi avere un giudizio su questa operazione, è capire come la cifra verrà reinvestita dal club.

Faccio un esempio concreto, Gutierrez verrà ceduto per 30 milioni più bonus, con quella cifra tu potresti andare a pescare due bravi quanto Alisson, che hai pagato circa 18 milioni. In quel caso la valutazione sarebbe positiva. Se invece, con quella cifra, prendi un flop come Lucca, che hai pagato 35 milioni, è chiaro che era meglio tenersi Gutierezz. Il paragone è fatto su ruoli diversi, solo per rendere l’idea del fatto che i soldi si possono spendere bene, ma anche molto male.