Tuttonapoli Mertens assente al Centenario: nessun caso, era stato regolarmente invitato dal club

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Mertens era stato invitato alla festa del Centenario del Napoli: l'assenza non è legata a rotture con il club.

L'assenza di Dries Mertens alla festa per il Centenario della SSC Napoli non è passata inosservata. In tanti, tra tifosi e appassionati, si sono chiesti il motivo della mancata presenza del miglior marcatore della storia azzurra a una serata così significativa per il club. Nelle ultime ore, però, sono emersi chiarimenti che allontanano qualsiasi ipotesi di attrito tra il belga e la società partenopea.

Mertens invitato dal Napoli: assenza dovuta ad altri impegni

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Dries Mertens aveva ricevuto regolarmente l'invito da parte della SSC Napoli per partecipare alle celebrazioni del Centenario. L'attaccante belga, tuttavia, non ha potuto prendere parte all'evento evidentemente per motivi organizzativi o impegni personale. La sua assenza, quindi, non è riconducibile ad alcuna divergenza o freddezza nei rapporti con il club, ma esclusivamente a circostanze che gli hanno impedito di essere presente in Piazza del Plebiscito per una delle serate più importanti della storia azzurra.