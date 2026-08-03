Live Castel di Sangro, presentazione staff tecnico: Allegri: "Stiamo lavorando bene", Landucci: "Il mister non verrà mai espulso"

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20.57 - Termina qui la presentazione ufficiale dello staff tecnico.

20.56 - Sul palco il sindaco Angelo Caruso: "Buonasera a tutti, benvenuti a Castel di Sangro. Come noterete, sono tutti stranamente più alti di me. Su di voi gravano tante aspettative. Ho detto al mister che ci sono stati tanti risultati importanti, il calore dei tifosi è fortissimo e si è sentito subito. Una piazza un po' timidina stasea, forza!". Il pubblico si fa sentire. "La volta scorsa un selfie inverso tutti chinati. Non porta bene? Porta, porta...".

20.55 - E' il turno del dronista Ettore Prota, il più "anziano" a livello di militanza nel Napoli: "La prima mia esperienza è stata nel 2015 con Sarri. Poi dopo un'esperienza negli Emirati, sono tornato e non sono andato più via".

20.54 - Sul palco ora i preparatori dei portieri Daniele Borri e Marco Giglio. Borri: "All'inizio non c'era la nostra figura, c'erano i secondi allenatori che cercavano di allenare i portieri con qualche tiro in porta. Poi è nata la figura, imparando dai grandi portieri si è imparata tecnica. Il merito è principalmente dei poritieri, noi cerchiamo di fare il massimo per metterli nelle migliori condizioni". Giglio: "Se va bene è merito dei portieri, se va male la colpa è nostra? No, è merito sempre di tutti, è un lavoro di staff".

20.53 - Tocca all'atro preparatore che già lavorava col Napoli Enrico Serra: "Buonasera a tutti, si lavoravo nel settore giovanile. Quest'anno lavoro in prima squadra e sono contentissimo".

20.52 - E' il turno degli altri due preparatori atletici Enrico Maffei e Francesco Cacciapuoti: "Buonasera a tutti. Stiamo facendo al meglio il nostro lavoro, l'idea è, come tutti gli anni, di preparare al meglio la nuova stagione. Per questo siamo a disposizione del mister e di tutto lo staff per preparare una stagione che possa dare soddisfazioni a tutti".

20.51 - Sale sul palco Simone Folletti, preparatore atletico: "Buonasera a tutti. Il nostro lavooro è un po' dietro le quinte. L'obiettivo principale è tirare fuori il massimo potenziale da ogni ragazzo. Ovviamente seguiamo le direttive del mister e cerchiamo in base a quello che ci chiede di adeguare i lavori e i carichi per consentire ai ragazzi di esprimere il massimo potenziale".

20.50 - E' il turno del match-analyst Giuseppe Maiuri: "Ho un score discreto nel Napoli, ho avuto già la possibilità di lavorare col mister. E' stata un'esperienza positiva e fortunata, spero che sia di buon auspicio".

20.49 - Sul palco Gianluca Maran, altro collaboratore tecnico: "Buonasera a tutti. Sono a disposizione del mister, speriamo di regalare grandi gioie".

20.48 - Sul palco l'altro collaboratore tecnico Elvis Abbruscato: "Perché mi chiamo così? Perché mio padre era fan di Elvis Presley, ma ho deciso di non cantare".

20.47 - Sul palco il collaboratore tecnico Francesco Magnanelli: "E' un lavoro di gruppo, ognuno ha le sue manzioni e le sue responsabilità sotto la guida del mister. Cerchiamo di aiutare il mister e la squadra a ottenere i risultato, tutti qua".

20.46 - Sul palco il vice di Allegri Marco Landucci: "Buonasera a tutti. Cosa fa un allenatore in seconda? Sono l'anziano del gruppo. Io chiacchiero molto, cercano di farmi lavorare di meno. Sono diversi anni che per fortuna che sono col mister e che mi porta dietro. Spesso è espulso e devo fare l'allenatore in prima? Siamo un gruppo che lavoriamo tutti insieme, anche se vado qualche volta in prima persona. Quest'anno non verrà espulso e ci sarà sempre lu, che è molto meglio. Ero in porta nell'anno del primo scudetto del Napoli? Si, ero in porta alla Fiorentina, finì 1-1, noi ci salvammo e il Napoli vinse il primo scudetto. Mi piacerebbe moltissimo rifare quell'esperienza di vincere col Napoli".

20.45 - Allegri rispondendo a Lombardo: "Sono conosciuto e ho fatto un po' di cose? Qualcosa abbiamo fatto. E' un piacere essere qui, soprattutto perché stiamo lavorando bene. Grazie alle infrastrutture e a tutti i tifosi che ogni giorno ci accompagnano nelle giornate di allenamento. Quindi grazie a tutti".

20.44 - Sul palco sale mister Allegri: "Buonasera a tutti", "Mister, mister", cori per il tecnico azzurro.

20.43 - Prende parola il capo alla comunicazione della SSC Napoli Lomboardo.

20.40 - Tutto pronto in piazza, tra poco avrà inizio la presentazione.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della presentazione ufficiale dello staff tecnico azzurro. Tra poco in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, dove verranno presentati ufficialmente Massimiliano Allegri e il suo staff tecnico. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.