Ultim'ora Badiashile-Napoli, Romano: affare ben impostato col Chelsea! Ora l'affondo o si attende Gatti?

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Il punto sulla difesa azzurra: sia Gatti che Badiashile restano nel mirino, ma la scelta dipenderà dalle condizioni delle rispettive operazioni.

Il Napoli continua a concentrarsi sulla ricerca di un nuovo difensore centrale e, secondo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i due nomi principali restano Federico Gatti e Benoît Badiashile. Il centrale della Juventus continua a piacere molto sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia a Massimiliano Allegri, ma l'operazione presenta alcune difficoltà, a partire dall'elevato ingaggio del giocatore. La Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte e non farà muro, ma sarà comunque necessario trovare un'intesa economica.

Badiashile resta una pista concreta: il Napoli valuterà quale affare chiudere

Parallelamente, il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per Benoît Badiashile. La trattativa con i Blues è ben impostata e il difensore francese rappresenta un obiettivo concreto per il club azzurro. Nelle prossime settimane la dirigenza dovrà decidere se affondare definitivamente il colpo per Badiashile oppure attendere eventuali sviluppi sulla pista che porta a Gatti, mantenendo così aperte entrambe le soluzioni per rinforzare la difesa di Allegri.