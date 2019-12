Da Milano - Rinnovo Mertens, la proposta di ADL non convince il belga: la situazione

Il futuro di Dries Mertens è ancora avvolto nel mistero. Sembrava ci fosse l'Inter pronta a mettere le mani sul giocatore, ma al momento non ci sono certezze nemmeno sull'interesse nerazzurro. Ecco quanto racconta calciomercato.com: "Perché Dries Mertens al momento non ha dato il suo via libera al rinnovo: la proposta da oltre 3 milioni fissi all'anno più bonus alla firma non lo ha ancora convinto, il presidente De Laurentiis crede di aver fatto il possibile con questo rilancio e ha anche pubblicamente avvisato l'Inter sulla clausola nel contratto che impedirà a Dries di firmare per altri club italiani prima di giugno, quando sarà poi libero di fare quello che vorrà essendo a scadenza. Un segnale - quello per gennaio - già arrivato a Marotta e Ausilio tanto che i nerazzurri hanno sempre smentito un arrivo di Mertens in inverno.