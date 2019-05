FOTO - Incredibile strafalcione della Lega sui social: "Purtroppo il Milan non si qualifica...."

Incredibile strafalcione della Lega di Serie A che sui social si rammarica in modo esplicito per la mancata qualificazione del Milan alla Champions League nonostante la vittoria per 3-2 contro la Spal. Ecco il post su Twitter:

Nonostante la vittoria, purtroppo il @acmilan non riesce a centrare la Champions League e si qualifica per l'Europa League



SPAL 2️⃣ - 3️⃣ Milan#SpalMilan #SerieATIM — Lega Serie A (@SerieA) May 26, 2019