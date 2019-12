FOTO Radio Marte - La top 11 degli ultimi dieci anni: Cavani punta, Meret tra i pali

Quando siamo ormai agli sgoccioli di questo 2019, sono in tanti a stilare il bilancio degli ultimi dieci anni. Anche la redazione di Radio Marte ha pubblicato l'ipotetico undici ideale dell'ultimi decennio in casa Napoli. Scelto Cavani come punta centrale, assistito da Insigne e Mertens. Meret tra i pali, poi le bandiere Maggio ed Hamsik.



Meret, Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Mertens, Cavani, Insinge.