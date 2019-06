FOTO - San Paolo, spuntano anche i sediolini reclinabili e con braccioli per le tribune

Proseguono i lavori al San Paolo, come vi abbiamo mostrato anche quest'oggi in un sopralluogo alla presenza del sindaco De Magistris (clicca qui). Ultimata la pista d'atletica, prosegue il montaggio dei nuovi sediolini nell'anello inferiore. Sono emersi anche i primi sediolini di diversa tipologia, molto più simili a delle poltroncine essendo reclinabili e con i braccioli, che verranno sistemati nelle tribune.

In mattinata il sindaco Luigi De Magistris ha commentato così i lavori all'impianto di Fuorigrotta in vista delle Universiadi: "Sono qui per un sopralluogo allo Stadio San Paolo, sono contento per come stanno procedendo i lavori. Complimenti a tutta la squadra, operai, direzione lavori, le ditte, i nostri funzionari. Si sta facendo una corsa contro il tempo ma sta venendo benissimo, dai seggiolini, impianti elettrici, tabelloni, spogliatoi, è davvero un bel vedere. Manca un mese all'inaugurazione delle Universiadi che si farà qui. Napoli ed i napoletani sono una grande squadra, quando si decide di raggiungere un obiettivo non ce n'è per nessuno".