FOTO TN - Che atmosfera a Carciato: spalti gremiti, migliaia di tifosi anche sul prato

Il ritiro è entrato nel vivo e lo si deduce anche dall'atmosfera che si respira stamattina sul campo di Carciato. Col passare dei giorni sono giunti sempre più tifosi in Val di Sole e per l'allenamento mattutino della squadra la passione è alle stelle. Spalti gremiti, migliaia di persone addirittura sul prato accanto alle tribune. Ovazione e cori per gli azzurri, ora che gran parte dei big sono rientrati.