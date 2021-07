FOTO TN - Lo stadio di Carciato va riempiendosi: sale l'attesa per la prima del Napoli

Manca poco più di mezzora all'inizio di Napoli-Bassa Anaunia, prima uscita in azzurro di Luciano Spalletti. Lo stadio di Carciato, in quel di Dimaro, va riempiendosi pian piano. Sono attesi circa 700 spettatori per quest'amichevole. Gli spettatori sono chiaramente distanziati, rispettando le normative anti-Covid vigenti. Qui il live del match