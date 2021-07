FOTO TN - Posizione inedita per Petagna: Spalletti lo prova con Osimhen in allenamento

Nel corso di una esercitazione guidata da Luciano Spalletti, in cui gli azzurri, schierando un 4-2-3-1 classico, fanno girare il pallone ad uno-due tocchi, nel classico esercizio di palla indietro-palla avanti, Andrea Petagna è apparso in una posizione inedita. L'allenatore di Certaldo l'ha schierato da trequartista, alle spalle di Osimhen, in un ruolo in cui è chiamato a sponde e combinazioni strette col compagno di reparto, oltre che ad andare a chiudere l'azione quando si sviluppa sulle fasce.