FOTOGALLERY - Dimaro, la presentazione del Napoli: "Le stelle più splendenti illuminano il Trentino"

Serata di festa a Dimaro per la presentazione del Napoli di Carlo Ancelotti. Anche il sito ufficiale del club dedicato un comunicato e diversi scatti alla serata: "Le stelle più splendenti illuminano il cielo del Trentino. Il nuovo Napoli 2019/20 si è presentato in Val Di Sole in una serata stracolma di passione.

Un lunghissimo abbraccio ha attraversato la Piazza di Dimaro dove migliaia di tifosi hanno accolto gli azzurri in un clima di emozione ed entusiasmo.

La squadra, preceduta dal Vice Presidente Edo De Laurentiis e da Carlo Ancelotti, ha sfilato all’americana annunciata uomo per uomo dallo speaker in ordine di ruolo: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Presentazione speciale per i nuovi arrivati Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas e Elif Elmas che hanno conosciuto tutto il vigore e il calore del popolo azzurro in Trentino.

Dopo la presentazione si è alzato l'urlo "di battaglia" Napoli torna campione, intonato dalla squadra e da tutta la piazza stracolma.

Chiusura con l'inno della Champions League e il coro de 'O Surdato 'nnammurato che hanno accompagnato la dissolvenza della serata azzurra in un'altra magica notte ricca di passione a Dimaro".