GRAFICO - La Top 11 della A in base ai dati Opta: c'è un azzurro in mediana!

Il campionato del Napoli non è stato indimenticabile, ma nella miglior formazione della stagione in Italia c'è anche un po' di azzurro. Opta, noto portale di sports data, ha costruito una Top 11 in base alle statistiche raccolte nel corso di quest'annata e in mediana, nel 4-2-3-1 disegnato, c'è anche Fabian Ruiz. Di seguito la formazione.