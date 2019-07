VIDEO - Algeria, che festa per la Coppa d'Africa! Una marea umana celebra Ounas e compagni

MULTIMEDIA VIDEOGALLERY - UN FIUME UMANO ACCOGLIE IL SENEGAL DI KOULIBALY DOPO IL 2° POSTO IN COPPA D'AFRICA Malgrado la sconfitta in finale di Coppa d'Africa, il Senegal viene festeggiato dai suoi tifosi al rientro in Paese dopo la kermesse disputata in Egitto. Malgrado la sconfitta in finale di Coppa d'Africa, il Senegal viene festeggiato dai suoi tifosi al rientro in Paese dopo la kermesse disputata in Egitto.