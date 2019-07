VIDEO - "C'è solo un capitano", in centinaia all'assalto di Insigne nella sessione d'autografi

"C'è solo un capitano", il coro dei tifosi quando Lorenzo Insigne s'è presentato dietro alle transenne, all'esterno del campo, per la sessione d'autografi. In centinaia hanno atteso il capitano e non tutti chiaramente sono stati accontentati per foto ed autografi, visto che quest'oggi a Dimaro c'è il pienone con migliaia di tifosi tra tribune e prato.