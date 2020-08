VIDEO - Clamoroso assembramento per la promozione in Serie A dello Spezia

Lo Spezia è in Serie A, una bellissima notizia, eppure fanno discutere i maxi-assembramenti in città della notte col pullman scoperto della squadra per le vie del centro. Tantissime persone senza protezione che hanno festeggiato il grande traguardo nei giorni in cui il virus sta tornando. Per i festeggiamenti della Coppa Italia del Napoli, quando il virus era scomparso, ci furono grandi polemiche, ora no. Come mai? Intanto, ecco il video:

La prima volta non si scorda mai



#Spezia in #SerieA pic.twitter.com/lswg6W3Vky — TMW Radio Sport (@TMW_radio) August 21, 2020