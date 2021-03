VIDEO - Del Genio: "Il Napoli poteva prendere questi 5 big! Valutazione ignorante del club"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione televisiva 'A Tutto Napoli': "Vi dico delle cose che operatori di mercato mi hanno garantito che sono avvenute. Il Napoli poteva vendere Koulibaly a 90 milioni, Allan a 70 milioni, Hysaj a 40 milioni, in un periodo in cui erano sopravvalutati. Sono due 200 milioni. Con una squadra già forte si sarebbe potuto presentare sul mercato con 200 milioni. Inoltre era una squadra che giocava sistematicamente in Champions League e le altre pretendenti, tipo Milan e Lazio, la Champions se la sognavano".

I COLPI MANCATI - "Mi dicono persone molto informate di mercato che il Napoli, nello scenario che ho descritto con questa forza economica e questo appeal, è stato molto vicino a prendere Theo Hernandez, Kessié, Acerbi, de Paul, uno tra Immobile e Belotti. E sarebbero avanzati i soldi. Vendendo quei tre calciatori ora si avrebbe questo tipo di squadra. Invece il Napoli ignorantemente ha creduto che questo gruppo fosse in grado di vincere il campionato, abbagliati da quegli anni di Sarri. La società non è riuscita a fare la reale valutazione dei singoli calciatori".

