VIDEO - "Muori presto!", lite Cruciani-Bellavia: "Pensa a chi ruba i faretti al San Paolo..."

Facile ironia da parte di Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, nel corso delle scorse puntate de 'La Zanzara' su Radio 24 circa il furto dei faretti nei bagni del San Paolo. Durante l'episodio di ieri, c'è stata una telefonata tra lo speaker e l'attore Germano Bellavia, impegnato nella celebre fiction 'Un posto al sole', che s'è così espresso: "Già bastiamo noi a lamentarci e a subire quello che le persone non degne di questa città fanno, tu non servi proprio. Ogni volta che accade qualcosa a Napoli sei lì a sottolinearlo. Pensa alla tua città, alla nostra ci pensiamo noi".



Alla risposte piccate di Cruciani "Quando morirai", l'attore partenopeo ha perso le staffe: "Spero tu presto perché non servi a nulla. Ma devi crepare da solo". Prosegue con il suo fare cinico Cruciani: "Ma secondo te è una cosa da liberali e democratici augurare la mia morte? Non è grave che qualcuno rubi i faretti di uno stadio nuovo alla prima occasione? Pensa a quelli che rubano, non a me. Non ho bisogno delle tue lezioni. Mi auguri un cancro?".