VIDEO - San Paolo senza più il rosso: rimossi tutti i sediolini, ultimata la pista

Un San Paolo in veste sicuramente inedita quello che si mostra in alcuni video pubblicati sui social. L'impianto di Fuorigrotta, oggetto dei lavori di ammodernamento in vista delle Universiadi, appare ormai privo dei sediolini rossi, che saranno sostituiti con la seduta multicolor (con grande prevalenza dell'azzurro'. Completata anche la pista di Atletica, come si vede dal video che vi proponiamo.