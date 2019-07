VIDEO Tmw - Veretout-Milan, terminato l'incontro. Maldini glissa: "No comment"

È terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Milan e Fiorentina per Jordan Veretout. Da una parte Paolo Maldini e Frederic Massara, dall'altra Daniele Pradè e Joe Barone. All'uscita dal colloqui i due dirigenti rossoneri non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, come si evince dal video sul profilo ufficiale di TuttoMercatoWeb.com.