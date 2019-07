VIDEO TN - Tonelli svela a un tifoso: "Infortunio? Un problema all'unghia"

Stamattina è toccato a Lorenzo Tonelli concedersi ai tifosi per foto e autografi. Chi era presente a Dimaro ne ha approfittato per rivolgere qualche domanda al difensore toscano: "Ti sei fatto male?" chiede un tifoso. La risposta di Tonelli: "Un pochino. Come va con la caviglia? È l’unghia non la caviglia”. C'è spazio anche per l'ironia: “Ma che fa cu sti capill biond? Sono bianchi non biondi”.