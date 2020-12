A Napoli bancomat difettoso 'sputa' 980 euro: un passante raccoglie e li consegna alla polizia

Mentre un uomo passeggiava in centro a Napoli un bancomat difettoso sputava banconote da 50 e 20 euro. Ripresosi dallo stupore, il 51enne italiano di origini marocchine le ha raccolte tutte, per un totale di 980 euro, e le ha consegnate agli agente di polizia di Vicaria Maercato. "Abitiamo in una casa piccola - ha spiegato la moglie di Khalil Semmah come riportato da SkyTg24 - mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo".