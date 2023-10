A Scampia un campo con la plastica riciclata dei pacchetti di patatine

Ieri è stato inaugurato dall’ex Napoli e Juve, Ferrara e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

A Scampia, periferia di Napoli, un nuovo campo di calcio. A scrivere dell'iniziativa è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Con la particolarità di esser stato prodotto con la plastica riciclata dai pacchetti di patatine. È il lascito della tappa del Lay’s RePlay in collaborazione con Uefa Foundation for Children e Common Goal. Ieri è stato inaugurato dall’ex Napoli e Juve, Ferrara e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi".

