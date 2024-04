Allerta bradisismo, cinque scosse ai Campi Flegrei: la situazione

Ben cinque nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei sono state registrate nella giornata di oggi, mercoledì 10 aprile.

Ben cinque nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei sono state registrate nella giornata di oggi, mercoledì 10 aprile. La più forte di magnitudo 2.2 delle 22.28 con epicentro tra rione Toiano e la tangenziale di Napoli. Data la scarsa profondità dell'epicentro (2km), il sisma è stato avvertito anche a Napoli oltre che Pozzuoli. Non si registrano danni a persone o a cose.

Allerta bradisismo. Intanto domani, giovedì 11 aprile, alle ore 15, nella sede del Centro Operativo Comunale di Pozzuoli (COC), in via Elio Vittorini n. 1 a Monterusciello, si terrà un incontro pubblico con la cittadinanza sul tema Bradisismo organizzato da Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile e Comune di Pozzuoli al quale prenderanno parte le massime autorità del sistema di Protezione Civile. Obiettivo dell'iniziativa, che si inquadra nel Piano di Comunicazione alla Popolazione sul bradisismo sviluppato dalla Regione Campania nell'ambito del Decreto-Legge 140 del 12 ottobre scorso e approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania numero 679/2023, è quello di offrire alla popolazione la possibilità di ricevere tutte le notizie utili relative al rischio ai Campi Flegrei. In particolare, saranno illustrate le misure previste dalla Pianificazione nazionale sul bradisismo e si farà il punto sullo stato di attuazione del decreto e sulle verifiche in essere.