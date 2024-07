Bagnoli, Meloni e Manfredi firmano accordo per la rigenerazione urbana: stanziati 1,2mld

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Commissario Straordinario di Governo al Sin Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, hanno ufficializzato l'accordo per realizzare interventi nell'ambito del programma di rigenerazione urbana del territorio di Bagnoli-Coroglio. L'area in attesa di un nuovo inizio da più di tre decenni, riferisce Ansa, riceverà un finanziamento di 1,2 miliardi di euro per il progetto di risanamento ambientale.

Le parole di Meloni: "La sfida è trasformare un'area inquinata e abbandonata, che è stata un simbolo di incapacità delle istituzioni" in "un moderno polo turistico balneare e commerciale che sia all'altezza di quella straordinaria città che è Napoli". Le dichiarazioni di Manfredi: "Sarà una delle operazioni di risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d'Europa ed è destinata a diventare un grande polo per gli investimenti, sia pubblici che privati. Con la copertura finanziaria possiamo far partire i lavori di tutto: sia delle bonifiche ma soprattutto delle infrastrutture, mentre Invitalia convoglierà gli investitori privati per creare attività di accoglienza, ricerca, terziario avanzato".