Boom di turisti a Napoli: gli eventi in città per Capodanno

Napoli invasa dai turisti che si godono la città in questo lungo periodo natalizio.

Napoli invasa dai turisti che si godono la città in questo lungo periodo natalizio. Numeri record del centro storico e del Rione Sanità, dove le catacombe di San Gaudioso e San Gennaro festeggiano il biglietto numero 200mila, che ha consacrato l'impegno dei giovani della cooperativa La Paranza. Tanti gli eventi in città in questi giorni, a cominciare dall'omaggio in musica a Pino Daniele degli allievi dei conservatori provenienti da tutta Italia, che ieri sera ha appassionato centinaia di persone alla galleria Umberto.