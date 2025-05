Oggi parte il Giro d'Italia: il 15 maggio a Pomigliano e Caivano e l'arrivo sul lungomare

Si parte! Inizia oggi, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia 2025. Quest'oggi dunque prende il via l'edizione numero 108 della Corsa Rosa: si partirà da Durazzo, in Albania (per la prima volta nella storia), e si concluderà a Roma. La prima tappa da Durazzo a Tirana è già molto impegnativa e potrebbe riservare subito sorprese considerando i tanti punti in altura, ma l'attesa in Campania è per la sesta tappa.

È partito infatti il conto alla rovescia per la sesta tappa del Giro d'Italia che - per il quarto anno consecutivo - porterà le stelle del ciclismo a Napoli. La frazione è quella del 15 maggio con partenza da Potenza e arrivo sul lungomare partenopeo. Rispetto al passato la frazione darà più spazio ai comuni dell'area metropolitana, tra cui Pomigliano e Caivano, mostrando luoghi diversi da quelli della cartolina partenopea, e destinando un occhio anche al sociale - tra Stellantis ed il Parco Verde - oltre che alla storia ed alla bellezza paesaggistica.