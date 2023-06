Boom di turisti per lo Scudetto del Napoli: il tricolore porta 3mln al giorno alla città

Il successo del Napoli regalerà ancora più appeal alla città con conseguenti ricadute economiche.

“Napoli, il turismo dello scudetto porta tre milioni al giorno alla città”. Titola così l’edizione online del quotidiano Repubblica, che spiega che il successo del Napoli regalerà ancora più appeal alla città con conseguenti ricadute economiche. Oltre 175 mila presenze, hotel pieni al 95% durante il ponte del 2 giugno.

Un milione nelle strade. Enzo Schiavo, presidente di Confesercenti, fa sapere: "Arrivano oltre 10 mila turisti al giorno per vedere i luoghi del calcio napoletano e per andare in giro per il centro storico addobbato arrivano in aereo e restano un paio di giorni ma anche in treno per una sola giornata: ogni persona spende mediamente un minimo di 20 euro per gadget legati al Napoli calcio e altrettanti per il cibo”.