Campania, De Luca frena sulla riapertura delle scuole: "Ad oggi non ci sono le condizioni"

Qualche preoccupazione sta emergendo in queste ore per quanto riguarda la riapertura delle scuole in Italia. L'emergenza Covid continua a dare numeri in crescendo in tutta Italia, comrpesa la Campania sulla quale si è espresso il governatore Vincenzo De Luca: "Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all'apertura dell'anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane ma avremo scelte complicate da fare".