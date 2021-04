Campania, De Luca: "Riapriamo ristoranti di sera, ma per altri due mesi a mezzanotte tutti a casa!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì si è soffermato come al solito su vari temi: "Se torniamo in zona arancione da lunedì tornano a scuola anche le superiori in presenza al 50%, a quel punto non è un dovere vaccinare prima il trasporto pubblico? Bisogna anticipare inoltre i tempi per la messa in sicurezza del comparto turistico. Se continuiamo così a fine estate potremo dire che l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Il paziente è il comparto turistico".

MOVIDA E RISTORANTI - "Questo vale anche per il comparto della ristorazione. E nessuno parla della movida. Il problema non sono i ristoranti aperti. La mia idea è che bisogna aprire di sera in condizioni protette ma dopo mezzanotte nessuno più deve restare per strada, almeno per altri due mesi. Non credo però che lo Stato sia in grado di garantirlo. Ci arriveranno a capire che per un settantenne fare il vaccino tre settimane dopo non cambia nulla ma se non lo fai al comparto turistico si perde una stagione?".