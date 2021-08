Campania, De Luca: "Vaccino va reso obbligatorio. Chi non lo fa va a finire sempre in ospedale"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì si è soffermato sulla campagna vaccinale: "Io non avrei dubbi a rendere obbligatorio il vaccino. E' complicato, ma se vogliamo uscire da questa stagione bisogna prendere decisioni impegnative e non le mezze misure che sta adottando il governo. Mi auguro che dal 23 agosto ci sia un afflusso massiccio agli hub vaccinali perché dobbiamo riaprire le scuole. La differenza tra chi ha il vaccino e chi non ce l'ha è che se diventa positivo un vaccinato non ha sintomi in 9 casi su 10, chi non si è fatto il vaccino va quasi sempre in ospedale o in terapia intensiva".