Campania zona arancione, attesa l'ufficialità: la situazione

Covid: tre Regioni restano rosse, la Campania passa ad arancione, Lo scrive la redazione di TGCom, che spiega come l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore: "Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Iss sulla diffusione del Covid in Italia, la Campania dovrebbe passare in zona arancione mentre resterebbero in rosso Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta.

I dati sono al momento in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza" si legge.