Campania zona rossa, De Magistris ufficializza: "Ministro Speranza mi ha dato la notizia, ora subito i ristori"

"Avevo appena firmato l'ordinanza della quale tanto s'è parlato in questi giorni e sulla quale tanto abbiamo lavorato, ma prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente il Ministro Speranza che mi ha poc'anzi notiziato che la Campania è zona rossa, quindi quest'ordinanza non ha più efficacia". Si esprime così tramite un video pubblicato su Facebook il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che di fatto ufficializza l'ingresso della Campania nella zona rossa d'Italia: "Ma sono fiero del lavoro svolto perché in quest'ordinanza si evidenziava in maniera netta che con i negozi aperti non potevamo meravigliarci della gente in strada e che non aveva senso chiudere determinate strade o luoghi. Auspico un maggiore controllo del territorio. Ora chiedo fortemente al governo ristori economici immediati perché non può la città pagare sulla propria pelle una zona rossa che poteva essere evitata".