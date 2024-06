Campi Flegrei, approvato decreto per il bradisismo: le parole del ministro Musumeci

Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile, ha parlato al termine del Cdm che ha visto l'approvazione del decreto legge sul rischio sismico e bradisismo

Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile, ha parlato al termine del Consiglio dei ministri, durante il quale è stato approvato il decreto legge per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei: "La gestione degli interventi "sarà affidata ad un commissario straordinario che sarà nominato con decreto, su mia proposta, entro quindici giorni. Il governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare sui Campi Flegrei, uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo.

Emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti, a cominciare dalla Regione e dai Comuni interessati, Napoli, Pozzuoli e Bacoli. E' stato autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole, caotico e disordinato, non si è mai tenuto conto degli incombenti pericoli in quell'area. Chi doveva vigilare non lo ha fatto. Nel complesso abbiamo stanziato 440 milioni di euro per interventi pubblici e debbo ringraziare il collega Fitto per le risorse necessarie per fare fronte alle opere pubbliche. Inoltre 22 milioni, per l'edilizia scolastica, li mette a disposizione il nostro dipartimento Casa Italia".