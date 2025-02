Campi Flegrei, la terra torna a tremare: nuovo sciame sismico

vedi letture

Nuove scosse di terremoto questa sera ai Campi Flegrei. L’epicentro è nel cuore dei Campi Flegrei ad una profondità di 2km, la magnitudo si assesta su 2.4 per la prima scossa e 2.7 per la seconda alle ore 23.27. Lo sciame sismico è stato avvertito da molti comuni della provincia di Napoli ed anche in città.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).