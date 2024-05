Campi Flegrei, Min. Musumeci annuncia: “Domani vertice a Roma con la Meloni”

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato che domani ci sarà un vertice a Roma in seguito alla situazione dei Campi Flegrei delle ultime ore

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato che domani ci sarà un vertice a Roma in seguito alla situazione dei Campi Flegrei delle ultime ore: “Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che segue sin da ieri sera la situazione nei Campi Flegrei.

Domani pomeriggio lo stesso premier presiederà un apposito vertice interministeriale a Palazzo Chigi, per programmare eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso”.