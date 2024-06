Campi Flegrei, nuova scossa nella notte: l'epicentro al largo di Baia

L'evento, registrato da Ingv alle 3.58, è stato localizzato al largo di Baia, nello specchio d'acqua dell'omonimo parco archeologico sommerso

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. L'evento, registrato da Ingv alle 3.58, è stato localizzato al largo di Baia, nello specchio d'acqua dell'omonimo parco archeologico sommerso, in linea d'aria davanti al lago di Lucrino e al Monte Nuovo, ad una profondità di 2.9 km. Il sisma è stato avvertito anche a Licola, Monterusciello, Cuma ma anche in alcuni quartieri di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.