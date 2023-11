Campi Flegrei, situazione sotto stretta sorveglianza: resta l'allerta gialla

Nonostante l'evidente rallentamento dei fenomeni bradisismici, l'area dei Campi Flegrei continua a restare sotto stretta sorveglianza.





Nonostante l'evidente rallentamento dei fenomeni bradisismici, l'area dei Campi Flegrei continua a restare sotto stretta sorveglianza. Al momento, infatti, è stata scongiurata l'ipotesi di un innalzamento dell'allerta - che dunque resta gialla -, anche se il rischio di un peggioramento non è del tutto da escludere.

A tranquillizzare i cittadini che risiedono nell'area campana considerata da sempre ad alto rischio ci pensa lo stesso ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Al termine dell'incontro con i sindaci a palazzo Chigi, l'ex governatore siciliano ha tenuto a precisare che "non c'è allarme, va detto in maniera chiara". In mattinata lo stesso ministro, in audizione alla commissione Ambiente alla Camera, aveva citato il verbale della commissione Grandi Rischi - risalente ad una decina di giorni fa - sottolineando che "bisogna prepararsi all'eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto al giallo".