Capodanno in Campania, il primo bilancio è di 73 feriti: il picco a Napoli e provincia

73 feriti nella notte di San Silvestro. Questo il bilancio provvisorio - riferito da Rai News - che arriva dalle questure delle cinque province campane al termine dei festeggiamenti per il nuovo anno. Il numero più consistente si registra tra Napoli e provincia con 57 feriti. In quaranta sono stati già dimessi. Preoccupante il dato che tra questi ci siano anche undici minorenni, di cui sei in città.

Otto le persone ferite nel Casertano. Tutti maggiorenni, il più grave è ricoverato in prognosi riservata e rischia l’amputazione di un arto. Cinque le persone che hanno fatto ricorso a cure mediche nel Salernitano (dei due, una in condizioni più gravi – perderà alcune dita – a Eboli) mentre quattro persone sono state arrestate per vendita di botti illegali. Tra Avellino e provincia si segnalano tre feriti lievi. Infine dalla provincia di Benevento non si registrano feriti. Dal punto di vista della sicurezza pubblica non ci sono segnalazioni, festeggiamenti nelle piazze in tutta tranquillità.