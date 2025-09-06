Champions League, coppa esposta a Napoli e provincia: ecco dove e quando ammirarla

La Champions League sarà esposta a Napoli. Come riporta Sky Sport, il trofeo della massima competizione europea sarà nel capoluogo campano e in provincia per quattro giorni. La coppa dalle grandi orecchie sarà in bella mostra in tre negozi dove tifosi e appassionati di calcio potranno ammirarla da vicino. Di seguito le date e i luoghi delle esposizioni.

Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28;

Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56;

Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito.