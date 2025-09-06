Champions League, coppa esposta a Napoli e provincia: ecco dove e quando ammirarla
TuttoNapoli.net
La Champions League sarà esposta a Napoli. Come riporta Sky Sport, il trofeo della massima competizione europea sarà nel capoluogo campano e in provincia per quattro giorni. La coppa dalle grandi orecchie sarà in bella mostra in tre negozi dove tifosi e appassionati di calcio potranno ammirarla da vicino. Di seguito le date e i luoghi delle esposizioni.
Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28;
Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56;
Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito.
Pubblicità
Napoli città
Ufficiale11 murales al Maradona per celebrare la storia del Napoli, via libera del Comune: i dettagli
Copertina FocusMonte ingaggi Napoli, Lukaku e De Bruyne i più pagati: la classifica completa di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com