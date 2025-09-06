Dries di nuovo papà! Ieri è nata la piccola Mertens: svelato il nome

Oggi alle 11:30Dai social
di Redazione Tutto Napoli.net

Giornata indimenticabile in casa Mertens. Dries e sua moglie Kat con un messaggio sui loro canali social, ed una galleria di foto, hanno reso noto la nascita della secondogenita nella giornata di ieri. Annunciato anche il nome scelto per la piccola che si chiama Lulu. Dopo Ciro Romeo nel 2022, dunque, ecco che arriva la seconda gioia di casa Mertens.