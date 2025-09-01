Paura all'alba ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.0

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina, alle 4:55, nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro nei pressi di Pozzuoli.

Si tratta della scossa più intensa dall’inizio della nuova sequenza sismica che ha preso avvio nella giornata di ieri e che, fino a questo momento, ha fatto registrare almeno 40 eventi. Solo nella notte e nelle prime ore di oggi, gli strumenti hanno rilevato 23 scosse. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio.